28.02.2025 (05:00)
Артиллеристы группировки войск «Восток» уничтожили скопление противника в районе населённого пункта Разлив
Получив от подразделений беспилотной авиации координаты опорных пунктов, огневых точек и мест скопления живой силы противника в районе населённого пункта Разлив, расчёты реактивной артиллерии выдвинулись на огневые позиции и нанесли массированный удар осколочно-фугасными боеприпасами по объектам ВСУ.
Расчёты реактивных систем залпового огня «Град», ствольной артиллерии, а также FPV-дронов в круглосуточном режиме наносят удары по выявленным целям ВСУ, поддерживая продвижение штурмовых подразделений группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении.
Слаженная работа беспилотников и артиллеристов по выявлению, корректировке и контролю поражения целей не позволяет украинским националистам подтягивать резервы, проводить ротации, сосредотачивать живую силу и технику.