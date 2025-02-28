28.02.2025 (05:00)

Артиллеристы группировки войск «Восток» уничтожили скопление противника в районе населённого пункта Разлив



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Артиллеристы группировки войск «Восток» уничтожили скопление противника в районе населённого пункта Разлив

Получив от подразделений беспилотной авиации координаты опорных пунктов, огневых точек и мест скопления живой силы противника в районе населённого пункта Разлив, расчёты реактивной артиллерии выдвинулись на огневые позиции и нанесли массированный удар осколочно-фугасными боеприпасами по объектам ВСУ.

Расчёты реактивных систем залпового огня «Град», ствольной артиллерии, а также FPV-дронов в круглосуточном режиме наносят удары по выявленным целям ВСУ, поддерживая продвижение штурмовых подразделений группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении.

Слаженная работа беспилотников и артиллеристов по выявлению, корректировке и контролю поражения целей не позволяет украинским националистам подтягивать резервы, проводить ротации, сосредотачивать живую силу и технику.

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