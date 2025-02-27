27.02.2025 (22:30)

Российские военнослужащие отработали приёмы тактической медицины на занятиях в Таджикистане

Военнослужащие 201-й военной базы Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Республике Таджикистан, отработали различные способы оказания первой медицинской помощи пострадавшим при ранениях и травмах различного характера. Тренировка была проведена в ходе занятий по тактической медицине на полигоне «Ляур».

В ходе практических действий личный состав под руководством санинструкторов отработал основы оказания первой медицинской помощи и самопомощи при минно-взрывных травмах, осколочных и пулевых ранениях, а также переломах. Кроме того, военнослужащие изучили порядок использования медицинских препаратов и способы эвакуации раненых с поля боя из «красной», «жёлтой» и «зелёной» зоны. На практике была отработана остановка кровотечения с помощью жгута, турникета, оказание самопомощи штатными и подручными средствами. Всего в мероприятии боевой подготовки приняло участие около 100 военнослужащих.

Занятия по тактической медицине в российском соединении проводятся регулярно. Тренировки проходят на полигонах с оборудованием специальных учебных точек и отработки действий по оказанию медпомощи в экстремальных условиях на практике.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

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