27.02.2025 (21:00)

Руководство военной полиции приняло участие в совещании по вопросам безопасности дорожного движения в МВД

Заместитель начальника Главного управления военной полиции Министерства обороны Российской Федерации, руководство и представители Военной автомобильной инспекции Министерства обороны Российской Федерации приняли участие в совместном с ГУОБДД совещании, посвященном обеспечению безопасности дорожного движения.

В ходе совещания представителями военной полиции и ГУОБДД МВД России были рассмотрены вопросы состояния аварийности как на территории Российской Федерации, так и в Вооруженных Силах Российской Федерации, оперативного обмена информацией о дорожно-транспортных происшествиях, в том числе с использованием автоматизированных информационных систем, а также взаимодействия военной полиции и Госавтоинспекции МВД России в период подготовки и проведения парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

По результатам совещания стороны определили перспективы дальнейшей интеграции ведомственных автоматизированных информационных систем в рамках их развития и модернизации, обеспечения безопасности дорожного движения в ходе проведения парада Победы, профилактики дорожно-транспортного травматизма в рамках единой государственной политики в области безопасности дорожного движения.

В заключительной части совещания заместитель начальника Главного управления военной полиции Министерства обороны генерал-майор Виталий Кох вручил медали «За безопасность дорожного движения» и грамоты Минобороны России представителям Министерства внутренних дел России за личный вклад в обеспечение безопасности дорожного движения.

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