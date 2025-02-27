27.02.2025 (20:00)

Военнослужащие100 Военной автоинспекции провели профилактическую акцию «Массовый контроль»

Военнослужащие 100 военной автомобильной инспекции провели профилактическую акцию «Массовый контроль».

В ходе мероприятия столичные военные автоинспекторы ВАИ проверяли соблюдение водителями транспортных средств Вооруженных Сил Российской Федерации требований правил дорожного движения, а также разъясняли особенности эксплуатации автотранспорта в зимнее время.

Акция направлена на формирование у водителей транспортных средств Вооружённых Сил твердой дисциплины на дороге.

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