27.02.2025 (21:30)

Командующий Балтийским флотом наградил участников специальной военной операции государственными наградами

В Калининграде под руководством командующего Балтийским флотом вице-адмирала Сергея Липилина состоялось заседание Военного совета Балтийского флота. По традиции, в начале мероприятия прошла церемония награждения военнослужащих Балтийского флота государственными и ведомственными наградами.

Командующий Балтийским флотом вручил военнослужащим, проявившим героизм, личное мужество, отвагу и самоотверженность при выполнении задач в ходе специальной военной операции, государственные награды. В соответствии с Указами Президента Российской Федерации, в числе награжденных 10 военнослужащих флота — офицерский, сержантский и рядовой состав из соединений и воинских частей Балтийского флота, удостоенные высоких наград — орденов «Мужества», медалей Суворова, Жукова, «За отвагу», и других наград.

После торжественной церемонии вручения командующий Балтийским флотом вице-адмирал Сергей Липилин поблагодарил военнослужащих за мужество и героизм, самоотверженный ратный труд и высокий профессионализм, проявленные при исполнении воинского долга.

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