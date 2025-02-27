27.02.2025 (21:00)

Артиллеристы ЦВО отразили нападение условного противника на воинскую часть в Зауралье

Военнослужащие подразделения противодействия терроризму гвардейского реактивного артиллерийского соединения Центрального военного округа в ходе тренировки отразили нападение условного противника на воинскую часть в Зауралье.

По замыслу тренировки дежурной смене поступил сигнал о приближающемся автомобиле с вооружёнными людьми, планирующими совершить нападение на военные объекты. Незамедлительно к месту происшествия при силовой поддержке БРТ-82А выдвинулась группа антитеррора. Военнослужащие заняли оборону, взяли «противника» в кольцо и произвели ликвидацию нападавших.

Сапёры обследователи территорию и автомобиль, на котором передвигался условный противник, найденные самодельные взрывные устройства были оперативно извлечены и уничтожены безопасным способом. Специалисты радиационной, химической и биологической защиты с помощью прибора войсковой химической разведки провели исследование местности на предмет «заражения».

Кроме того, санинструкторы отработали навыки оказания первой медицинской помощи и отработали различные способы эвакуации условно раненного военнослужащего. Также пристальное внимание медицинские специалисты уделили порядку оказания самопомощи штатными и подручными средствами.

Тренировка прошла в условиях максимально приближенной к реальным, для этого были использованы различные средства имитации: стрельба холостыми патронами, взрывпакеты, дымовые шашки. Акцент был сделан на владении военнослужащими средствами связи, разведки, наблюдения, знанию тактико-технических характеристик техники и умение применять её для выполнения задач в рамках антитеррористической защищённости. Всего к тренировке было привлечено около 70 военнослужащих и до 10 единиц техники.

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