27.02.2025 (20:30)

Снайперы ЦВО сорвали ротацию личного состава условного противника на занятиях в Кузбассе

Военнослужащие снайперских пар мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) отработали уничтожение одиночных целей противника с замаскированных огневых позиций в ходе проведения занятий по огневой подготовке в Кемеровской области.

По замыслу занятий, в ходе воздушной разведки местности был обнаружен замаскированный опорный пункт условного противника, на котором проводилась плановая ротация личного состава. Для её срыва были задействованы военнослужащие снайперских пар, которые скрытно совершили марш в назначенный район и, оборудовав замаскированную позицию для стрельбы, приступили к наблюдению за «противником».

При обнаружении на опорном пункте движения неприятеля снайперы открыли огонь и, уничтожив обнаруженные цели, сорвали плановую ротацию личного состава. Также в ходе наблюдения за опорным пунктом военнослужащие уничтожили одиночные цели «противника».

Стрельба военнослужащими велась из снайперских винтовок СВД по мишеням на дистанции до 1 тыс. м. Особое внимание в ходе занятий было уделено оборудованию основной и запасной огневых позиций и их маскировке, а также стрельбе из неудобных положений на различной дальности.

Постоянное снайперское воздействие позволяет держать в напряжении личный состав противника, затруднять его ротацию и поддерживать наступательные действия по захвату опорных пунктов штурмовыми подразделениями.

Всего в занятиях было задействовано более 30 военнослужащих мотострелкового соединения ЦВО.

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