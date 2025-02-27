Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

27.02.2025 (20:30)

Снайперы ЦВО сорвали ротацию личного состава условного противника на занятиях в Кузбассе

Военнослужащие снайперских пар мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) отработали уничтожение одиночных целей противника с замаскированных огневых позиций в ходе проведения занятий по огневой подготовке в Кемеровской области.

По замыслу занятий, в ходе воздушной разведки местности был обнаружен замаскированный опорный пункт условного противника, на котором проводилась плановая ротация личного состава. Для её срыва были задействованы военнослужащие снайперских пар, которые скрытно совершили марш в назначенный район и, оборудовав замаскированную позицию для стрельбы, приступили к наблюдению за «противником».

При обнаружении на опорном пункте движения неприятеля снайперы открыли огонь и, уничтожив обнаруженные цели, сорвали плановую ротацию личного состава. Также в ходе наблюдения за опорным пунктом военнослужащие уничтожили одиночные цели «противника».

Стрельба военнослужащими велась из снайперских винтовок СВД по мишеням на дистанции до 1 тыс. м. Особое внимание в ходе занятий было уделено оборудованию основной и запасной огневых позиций и их маскировке, а также стрельбе из неудобных положений на различной дальности.

Постоянное снайперское воздействие позволяет держать в напряжении личный состав противника, затруднять его ротацию и поддерживать наступательные действия по захвату опорных пунктов штурмовыми подразделениями.

Всего в занятиях было задействовано более 30 военнослужащих мотострелкового соединения ЦВО.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Боевая подготовка , Снайперы
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false