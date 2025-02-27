27.02.2025 (22:00)

Горные мотострелки уничтожили условного противника на полигоне Кара-Хаак в Туве

Военнослужащие горного мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) в ходе проведения занятий по боевой подготовке отработали уничтожение условного противника в условиях горного рельефа местности на полигоне Кара-Хаак в Республике Тыва.

По замыслу занятия, условный противник спланировал нападение на опорный пункт. Перемещение неприятеля было вскрыто расчетом БЛА квадрокоптерного типа. После чего личный состав мотострелковых подразделений занял оборону и при приближении противника на расстояние выстрела, шквальным огнем из стрелкового оружия уничтожил его.

Особое внимание в ходе проведения занятий было уделено взаимодействию с расчётами БЛА по координации действий мотострелков при резко меняющейся обстановке в условиях горной местности.

В занятиях которое прошло на полигоне Кара-Хаак в Республике Тыва было задействовано более 50 военнослужащих горного мотострелкового соединения ЦВО.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице