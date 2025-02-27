27.02.2025 (19:30)

Разведчики ЦВО уничтожили условного противника в ходе занятия по тактической подготовке в Кузбассе

Военнослужащие разведывательного подразделения мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) отработали задачи по уничтожению «противника» в ходе занятия по тактической подготовке в Кемеровской области.

По замыслу мероприятия боевой подготовки военнослужащие скрытно проникли на подконтрольную «противнику» территорию, где личный состав отработал задачи ориентирования и скрытного передвижения на местности, передачу полученных разведданных, поиск позиций «противника» и внезапный налет на них, осуществление отхода.

Стрельба велась по мишеням, имитирующим живую силу условного противника, из автоматов АК-12 и АК-74, гранатометов. Кроме того, военнослужащие отработали действия по эвакуации условно раненых.

В занятии приняли участие около 40 военнослужащих мотострелкового соединения ЦВО.

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