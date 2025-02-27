27.02.2025 (19:00)

Военные инженеры ЦВО провели занятие в преддверии паводков в Башкирии

Военнослужащие инженерного соединения Центрального военного округа провели практическое занятие в преддверии паводков в Республике Башкирия.

В ходе специальной подготовки военнослужащие отработали вопросы по защите сооружений и мостов от ледохода во время весенних паводков. Они изучили правила безопасности при проведении взрывных работ на льду, научились проводить расчеты взрывчатых веществ, изготавливать заряды различных типов.

На практических занятиях личный состав подрывных команд определял наиболее затороопасный участок водоема, измерял толщину льда, устанавливал заряды и проводил взрывные работы.

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