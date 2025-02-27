27.02.2025 (18:00)

Военные полицейские ЦВО осваивают опыт СВО и совершенствуют профессиональную подготовку на полигоне в Челябинской области

Военнослужащие военной полиции Центрального военного округа (ЦВО) осваивают опыт специальной военной операции и совершенствуют профессиональную подготовку в рамках сборов на полигоне в Челябинской области. В сборах принимают участие начальники отделений гарнизонной и патрульной служб, их помощники, начальники гаупвахт, а также молодые офицеры.

В ходе занятий военнослужащие отрабатывают навыки по огневой, медицинской, тактической, специальной и физической подготовкам, а также участвуют в теоретических занятиях по защите государственной тайны и изучению руководящих документов. Для комплексной подготовки военнослужащих оборудовано специальные учебные места: осмотр автомобиля, осмотр здания на предмет нахождения в нем диверсионно-разведывательной группы противника, тактическая медицина и основы боя на открытых и закрытых участках местности.

Занятия с военнослужащими проводят инструкторы - участники специальной военной операции.

Программа интенсивного курса боевой и специальной подготовки построена на взаимодействии молодых офицеров с ветеранами СВО и опытными военнослужащими. Она закладывает основу знаний и умений, которые будут использовать младшие офицеры для обучения личного состава и руководства подразделениями при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.

Всего на полигонах ЦВО в учебных сборах задействованы офицеры различных воинских специальностей: мотострелки, танкисты, артиллеристы, разведчики, инженеры, связисты, специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты, противовоздушной обороны и военнослужащие военной полиции.

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