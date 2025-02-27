27.02.2025 (18:30)

Вблизи Владивостока экипаж большого десантного корабля «Ослябя» ТОФ отработал погрузку военной техники способом на упор

Экипаж большого десантного корабля (БДК) «Ослябя» совместно с подразделениями соединения морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) отработал погрузку военной техники способом на упор. Тренировка состоялась в бухте Десантная вблизи Владивостока. В ней были задействованы бронетранспортёры БТР-82А, гусеничные транспортёры и армейские колёсные грузовики.

В ходе мероприятия экипаж БДК «Ослябя» отработал элементы маневрирования корабля при приёме и высадке морского десанта, а водители совершенствовали навыки по заезду в твиндек десантного корабля и выезда на берег.

После приёма техники экипаж БДК отработал вводные задачи по обороне корабля от нападения безэкипажных катеров условного противника. Расчёты крупнокалиберных пулемётов «Корд» провели стрельбы по манёвренным целям.

Морская десантная подготовка является одним из основных элементов боевой подготовки морских пехотинцев, позволяющая в полной мере отработать слаженность действий и тактику высадки морского десанта на необорудованное побережье. Отработка погрузки военной техники на десантный корабль с берега является базовым элементом морской десантной подготовки.

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