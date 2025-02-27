27.02.2025 (17:30)

В Ленинградской военно-морской базе Балтийского флота проведен единый день РХБЗ

В соединениях и воинских частях Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота, дислоцированных в Кронштадте, Ломоносове и Выборге, состоялся единый день радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ).

Свыше четырехсот военнослужащих соединений и частей Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота выполнили мероприятия повседневной деятельности в обстановке возможного применения условным противником оружия массового поражения.

На тренировках по РХБ защите военнослужащие выполняли нормативы по применению средств индивидуальной защиты и проверяли их пригодность в специально оборудованных для этого палатках, преодолевали условно зараженные участки местности, улучшали навыки применения приборов РХБ разведки.

Основная цель проведения единого дня РХБЗ — тренировать личный состав умелым действиям по сигналам оповещения о применении противником оружия массового поражения, совершенствовать навыки работы с приборами радиационной и химической разведки, проведению специальной обработки вооружения и военной техники.

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