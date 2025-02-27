27.02.2025 (17:00)

Военнослужащие инженерного подразделения Балтийского флота провели учение на полигоне

В рамках плановых занятий инженеры Балтийского флота на полигоне в Калининградской области провели учение по инженерно-саперной подготовке.

В ходе учения военнослужащие провели инженерную разведку маршрутов выдвижения боевой техники на побережье, разведку мест высадки десанта на наличие взрывоопасных предметов, при этом применялись миноискатели «Коршун», а также защитные костюмы сапера «Сокол».

Также военными инженерами были отработаны обнаружение и обезвреживание, с помощью накладных зарядов, противотанковых мин, мин-сюрпризов, самодельных взрывных устройств и замаскированных растяжек.

При выполнении учебно-боевых задач инженерные дозоры отработали отражение нападения диверсионно-разведывательной группы условного противника.

В общей сложности, в учении задействовано более 100 военнослужащих и около 5 единиц военной и специальной техники.

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