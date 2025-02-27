27.02.2025 (16:00)

Военнослужащие тверского соединения ВТА посетили храм-музей фельдмаршала Иосифа Гурко

Военнослужащие тверского соединения военно-транспортной авиации (ВТА) посетили храм-музей фельдмаршала Иосифа Гурко в селе Сахарово. Экскурсия была организована в рамках военно-патриотического воспитания и позволила участникам глубже познакомиться с историческим наследием выдающегося русского полководца.

Во время экскурсии военнослужащие узнали о родословной Иосифа Владимировича Гурко, его семье, жизненном пути и военной службе. Особое внимание было уделено его выдающемуся вкладу в русско-турецкую войну 1877–1878 годов, в ходе которой он проявил себя талантливым стратегом и стал национальным героем Болгарии. Участники мероприятия узнали о значении этой войны, в которой победу одержала новая армия обновленной России.

Кроме того, экскурсанты получили информацию о послевоенной карьере фельдмаршала, его государственной деятельности и последних годах жизни, проведенных в усадьбе Сахарово. Экспозиция музея включала уникальные исторические материалы, документы и предметы, связанные с личностью великого военачальника.

После экскурсии военнослужащие приняли участие в молебне, который был проведен в храме. Богослужение стало важным духовным событием для участников, подчеркнув значение веры и традиций в военной службе.

По окончании экскурсии для военнослужащих было организовано небольшое выступление: отец Геннадий исполнил несколько авторских произведений патриотической тематики, подчеркнув значимость духовных и нравственных ценностей в военной службе.

Посещение храма-музея оставило у участников мероприятия глубокое впечатление, способствовавшее укреплению их исторической памяти и патриотического духа.

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