27.02.2025 (17:30)

Первый заместитель Министра обороны РФ Леонид Горнин проверил организацию финансового обеспечения войск ЛенВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Первый заместитель Министра обороны РФ Леонид Горнин проверил организацию финансового обеспечения войск ЛенВО

Первый заместитель Министра обороны Российской Федерации Леонид Горнин проверил организацию финансового обеспечения воинских частей и организаций Ленинградского военного округа.

Первый замглавы российского военного ведомства провел совещание с представителями командования округа, руководителями финансово-экономических подразделений, кадровых органов и командирами воинских частей, в ходе которого определил основные направления работы по оптимизации системы финансового обеспечения войск.

Также в совещании приняли участие представители центральных органов военного управления, отвечающие за вопросы финансирования и выполнения социальных гарантий.

«Прошу озвучить вопросы, требующие дополнительной проработки, совершенствования организации деятельности, а также свои предложения по их решению», - подчеркнул Леонид Горнин.

Участники совещания доложили заместителю Министра обороны РФ особенности финансового и банковского обеспечения военнослужащих, в том числе принимающих участие в специальной военной операции, а также членов их семей.

В ходе работы первый замминистра обороны проконтролировал процесс внедрения и применения в финансовых и кадровых органах современных, в том числе цифровых, технологий по осуществлению своевременного зачисления денежных средств на банковские карты военнослужащих.

Леонид Горнин обратил особое внимания командования Ленинградского округа на совершенствование этой работы.

Также первый замглавы оборонного ведомства вручил государственные награды военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.

«Вы настоящие герои, Ваша сила духа и верность Отечеству с каждым днем приближают нашу победу», - сказал первый заместитель Министра обороны РФ.

Ранее Леонид Горнин проверил организацию финансового обеспечения в войсках Южного и Центрального военных округов.



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