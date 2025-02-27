27.02.2025 (15:45)

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил Центр специального назначения с присвоением почетного наименования «гвардейский»

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов в День Сил специальных операций посетил Центр специального назначения и лично поздравил военнослужащих с присвоением Центру в соответствии с Указом Президента РФ почетного наименования «гвардейский».

В ходе торжественной церемонии Андрей Белоусов прикрепил на Боевое знамя Центра знак отличия - Георгиевскую ленту.

В мероприятии также принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Министр обороны РФ отметил, что личный состав Центра специального назначения играет важную роль в наращивании кадрового потенциала ССО и вносит весомый вклад в сохранение традиций военной разведки и укрепление обороноспособности страны.

«Присвоение Центру почетного наименования «гвардейский» – это очередная высокая оценка вашей работы. Это поддержание лучших традиций воинов Великой Отечественной войны, отличившихся в решающих ударах под Москвой, Ленинградом, на Курской дуге, под Минском, Смоленском и Киевом», – сказал глава российского оборонного ведомства.

Министр обороны РФ поблагодарил командование, личный состав и ветеранов Центра специального назначения за верность присяге и воинскому долгу, пожелал всем крепкого здоровья, благополучия и успехов во имя Родины.

Также Андрей Белоусов вручил военнослужащим, проявившим мужество, отвагу и героизм при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции государственные награды, в том числе орден «Мужества», медали ордена «За заслуги перед Отечеством» и медаль «За отвагу». Один военнослужащий удостоен высшей государственной награды страны – медаль «Золотая Звезда».

Министр обороны РФ Андрей Белоусов выразил уверенность, что военнослужащие Центра специального назначения и впредь будут максимально эффективно выполнять поставленные задачи, проявляя при этом безупречные боевые навыки, смелость и твердость духа в любой нестандартной ситуации.

После завершения церемонии награждения Андрей Белоусов возложил цветы к памятнику «специалисту Сил специальных операций», а также ознакомился с объектами учебно-материальной базы Центра и образцами вооружения, специальной и военной техники применяемыми военнослужащими Сил специальных операций.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице