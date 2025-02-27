27.02.2025 (15:00)

В Забайкальском крае военнослужащие ВВО приняли участие в чемпионате по вольной борьбе памяти Героя Советского Союза Базара Ринчино

В Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе состоялся чемпионат по вольной борьбе памяти Героя Советского Союза Базара Ринчино.

Это событие проводится уже в 62-й раз. В турнире участвуют сильнейшие борцы из разных регионов России и стран ближнего зарубежья.

Более 150 спортсменов из Забайкальского края, Республики Бурятия, Иркутской области, Республики Тыва, Красноярского края, Кемеровской области, Монголии и из общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкалье, боролись за звание победителя. Среди участников пять мастеров спорта международного класса. Турнир украсили мастер-классы от звезд вольной борьбы, мастеров спорта международного класса, призеров Чемпионата мира Арсалана Будажапова и Евгения Жербаева.

На торжественной церемонии открытия заместитель председателя правительства Забайкальского края – руководитель Администрации Агинского Бурятского округа Базар Дугаржапов и первый заместитель председателя Законодательного Собрания Забайкальского края Сокто Мажиев поздравили участников и гостей с участием в соревнованиях. Сокто Мажиев особо подчеркнул важность спорта и вольной борьбы в патриотическом воспитании молодёжи.

Ярким дополнением к спортивным состязаниям стали выступления артистов театра «Амар сайн».

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