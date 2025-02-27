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27.02.2025 (14:00)

Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине совершенствуют навыки скоростной стрельбы

С военнослужащими армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине ежедневно проводятся занятия по армейской тактической стрельбе (АТС).

В ходе проведения занятий на полигоне «Троицкий», под руководством опытных инструкторов и офицеров армейского корпуса ВВО военнослужащие отрабатывают манёвренные и засадные действия на различной местности, а также в условиях городского боя.

Для ведения огня и укрытия личного состава при ведении учебного боя мотострелки используют искусственные укрытия на местности.

В ходе движения боевых групп, в глубь «фронта», военнослужащие прикрывают друг друга огнём из всех имеющихся средств огневого поражения.

Занятия по боевой подготовке и другим видам военных дисциплин с военнослужащими армейского корпуса ВВО на Сахалине проходят ежедневно, как днём, так и ночью.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Боевая подготовка
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