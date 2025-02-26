26.02.2025 (17:15)

В Твери состоялась встреча юнармейцев и кадетов с Героем России



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Твери состоялась встреча юнармейцев и кадетов с Героем России

В Твери, в рамках рабочей поездки, начальник главного штаба Юнармии, Герой Российской Федерации Владислав Головин провел встречу с юнармейцами, кадетами и воспитанниками военно-патриотических клубов в формате открытой беседы.

В неформальной обстановке Владислав Головин рассказал о своем жизненном пути, о важности патриотического воспитания и поделился личным опытом. Он подчеркнул значимость участия молодежи в мероприятиях, направленных на сохранение исторической памяти, и отметил важность развития лидерских качеств, командной работы и дисциплины.

Юнармейцы и кадеты активно участвовали в диалоге, задавая вопросы о службе в армии, о возможностях, которые открывает участие в Юнармии, о примерах героизма и о планах развития движения. Владислав Головин ответил на все вопросы, приводя конкретные примеры и делясь своим личным опытом.

«Приятно видеть столько увлеченных ребят! Вы – наше будущее, – подчеркнул Владислав Головин. – Верьте в себя, будьте патриотами, и у вас всё получится!»

Встреча прошла в теплой и дружеской атмосфере. Ребята поблагодарили Владислава Головина за интересную беседу и выразили желание принимать активное участие в деятельности Юнармии. По итогам встречи, участники получили памятные сувениры и сделали общую фотографию на память.

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