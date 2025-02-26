26.02.2025 (19:30)

В Калининградской области состоялась плановая тренировка по отражению нападения БПЛА на объекты Балтийского флота

На полигоне в Калининградской области состоялась плановая тренировка с военнослужащими подразделений охраны объектов Балтийского флота.

Основной целью мероприятия являлась отработка действий по отражению нападения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на объекты военной инфраструктуры.

В ходе тренировки сводные группы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) выполнили задачи по постановке помех с помощью перспективных средств радиоэлектронной борьбы, продемонстрировав высокий уровень подготовки и слаженности действий с группами огневого поражения.

На полигоне Хмелевка военнослужащие отработали стрельбу из зенитных спаренных 23-мм установок по мишеням, имитирующих беспилотные летательные аппараты условного противника. Кроме того, в стрельбах были задействованы крупнокалиберные пулеметы различных модификаций.

В общей сложности, в боевых стрельбах приняли участие около 100 военнослужащих.

Подобные тренировки позволяют не только улучшить навыки личного состава, но и организовать эффективное взаимодействие различных подразделений в условиях современных угроз, тем самым обеспечить защиту значимых объектов.

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