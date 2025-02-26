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26.02.2025 (15:25)

В Военной академии РВСН имени Петра Великого прошла творческая встреча курсантов со знаменитым актером Владимиром Стекловым

В Военной академии РВСН имени Петра Великого прошла творческая встреча курсантов с актером театра и кино, народным артистом Российской Федерации, художественным руководителем московского современного художественного театра Владимиром Стекловым.

Владимир Александрович рассказал о своем творчестве, о планах на будущее. Поделился историями о театре и съёмках в кино. Большое внимание он уделил теме своих поездок на Донбасс и в Мариуполь.

Актер с удовольствием отвечал на все вопросы, делая упор на важность творческого самовыражения и постоянного развития.

Владимир Александрович посетил ряд учебных аудиторий академии и отметил, что что РВСН обеспечивают гарантированную безопасность России.

Встречи со знаменитыми актерами стали доброй традицией для Военной академии РВСН имени Петра Великого. Ранее ее посетил российский актер театра и кино Игорь Петренко.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Ракетные войска , Военное образование
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