26.02.2025 (17:30)

На Камчатке расчёты береговых ракетных комплексов «Бастион» ТОФ отработали удары по отряду кораблей условного противника

На Камчатке подразделения береговых ракетных комплексов (БРК) «Бастион» берегового ракетного соединения Тихоокеанского флота выполнили электронные (учебные) пуски ракет по целям, имитирующим отряд кораблей условного противника.

По условиям учения мобильные пусковые установки БРК «Бастион», совершив марш в назначенный район побережья Авачинского залива, заняли подготовленные позиции и отработали решение огневых задач. В соответствии с полученными целеуказаниями с командного пункта, ракетчики выполнили электронные пуски ракет по отряду кораблей условного противника, без практической стрельбы. После отработки задач расчёты скрытно сменили огневые позиции.

Мероприятия боевой подготовки проводятся в ходе полевого выхода береговых войск согласно плану боевой подготовки ТОФ.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице