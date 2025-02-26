26.02.2025 (16:30)

В Балтийской военно-морской базе провели тренировки подразделений антитеррора и усиления

В соединениях и воинских частях Балтийской военно-морской базы Балтийского флота с подразделениями антитеррора и усиления проведены тренировки с отработкой приемов рукопашного боя, выводом техники, использованием средств имитации и холостых боеприпасов.

По замыслу тренировки, противник в виде условной террористической группы осуществил нападение на контрольно-технический пункт с целью проникновения на территорию воинской части и захвата объектов военной инфраструктуры.

На подходе к воинской части боевики условного незаконного вооружённого формирования с целью проведения отвлекающего манёвра осуществили обстрел контрольно-пропускного пункта воинской части, с последующей попыткой прорыва на территорию посредствам тарана ворот контрольно-технического пункта. Получив оружие по сигналу учебной тревоги, военнослужащие дежурного подразделения вступили в бой с условным противником, после чего усиленные группы подразделения антитеррора в результате слаженных действий предотвратили попытку условного захвата территории воинской части и объектов инфраструктуры. Кроме того, были отработаны действия подразделений по ликвидации последствий террористических актов.

В ходе проведения мероприятий военнослужащие отработали различные антитеррористические сценарии, проверены оперативные службы и подразделения Балтийской военно-морской базы, их укомплектованность, экипировка, оснащение и обеспечение.

В антитеррористическом учении было задействовано около 100 военнослужащих и порядка 5 единиц военной и специальной техники.

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