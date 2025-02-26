26.02.2025 (15:30)

В Ленинградской военно-морской базе Балтийского флота стартовал чемпионат по мини-футболу

В Кронштадте стартовал чемпионат Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота по мини-футболу. Турнир посвящен памяти военнослужащих Ленинградской военно-морской базы, погибших при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции.

В соревнованиях принимают участие около 100 военнослужащих, представляющих 9 команд из соединений и воинских частей Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота.

Соревнования проводятся по олимпийской системе с выбыванием из стадии плей-офф участников после первого поражения и попаданием их в нижнюю сетку, но при этом с правом побороться за право сыграть в матче за третье место.

Футбол в армии имеет долгую и богатую историю. Первые армейские команды начали формироваться еще в начале 20 века. Военные подразделения начали соревноваться друг с другом в первую очередь для поддержания физической формы и общего морального духа. Со временем футбол стал частью военной культуры, ведь это не просто спорт, а культура, объединяющая военнослужащих.

Армейские футбольные соревнования стали важной частью досуга военнослужащих, они способствуют не только физическому развитию, но и укреплению командного духа, дисциплины и товарищества.

Перед стартом турнира в спортивном центре морской и физической подготовки при участии командования базы, представителей спортивных организаций и администрации Кронштадта и команд-участников состоялась церемония открытия.

Матчем открытия стал матч между командой подразделения десантных катеров и соединения подводных лодок. В результате упорной и яркой борьбы матч завершился со счетом 5:5, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказалась команда подразделения десантных катеров.

Такие соревнования становятся значимой частью военной жизни, обогащая опыт и навыки военнослужащих и помогая им лучше выполнять свои обязанности. По итогам чемпионата команды будут награждены медалями и грамотами соответствующего достоинства, а победитель поднимет над головой переходящий кубок чемпиона.

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