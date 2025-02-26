26.02.2025 (14:30)

Военные полицейские приняли участие в патриотическом мероприятии в Оренбурге

Военнослужащие военной комендатуры Оренбурга приняли участие в патриотическом мероприятии «Служу Отечеству». Оно прошло на территории лицея №2.

В ходе мероприятия военные полицейские рассказали школьникам об истории создания подразделения, особенностях прохождения службы в военной полиции, а также о мужестве и отваге российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Затем школьники, военнослужащие и почётные гости почтили минутой молчания память павших при исполнении воинского долга защитников Отечества.

После чего состоялось выступление юных артистов. Со сцены было исполнено несколько десятков музыкально-хореографических номеров. В основе репертуара патриотические произведения о мужестве, доблести и отваге советских и российских военнослужащих. Также впервые были исполнены стихотворения, написанные учащимися лицея о военнослужащих – участников СВО из Оренбургской области.

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