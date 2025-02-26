26.02.2025 (13:30)

Юнармейцы Томской области приняли участие в смотр-конкурсе строя и песни

Участники юнармейских отрядов Бакчарского района Томской области приняли участие в военно-патриотическом смотр-конкурсе строя и песни, приуроченном к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Соревнования прошли на базе общеобразовательной школы села Бакчар, в ходе которых ребята продемонстрировали высокий уровень навыков в выполнении элементов строевой подготовки. В рамках мероприятия были выполнены следующие элементы: движение строевым шагом, повороты на месте и в движении, перестроения в шеренги и колонны, выполнение воинского приветствия, а также исполнение строевой песни в составе подразделения. Кроме того, в рамках соревнований юнармейцы соревновались в разборке и сборке автомата АК-74М на время.

По итогам соревнований победителям были вручены памятные дипломы и ценные призы. Также участники и гости мероприятия почтили память военнослужащего, погибшего при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции — Михаила Робульца.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке Президента Российской Федерации. Движение имеет свои отделения во всех регионах страны. В Центральном военном округе для них шефскую помощь оказывают все воинские части и соединения.

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