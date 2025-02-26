26.02.2025 (12:30)

Военные полицейские ЦВО приняли участие в патриотическом концерте в Свердловской области

Военнослужащие военной комендатуры Камышловского района Свердловской области приняли участие в патриотическом концерте. В составе вокально-инструментальной группы «Красные береты» военные полицейские исполнили несколько композиций на военную тематику. Мероприятие прошло в Барабинском сельском Доме культуры.

В ходе своего выступления творческий коллектив исполнил несколько музыкальных композиций, начиная со времён Великой Отечественной войны (ВОВ) и заканчивая песнями, написанными уже в период проведения специальной военной операции (СВО). Кроме того, в мероприятии приняли участие сольные исполнители и музыкальные группы из населённых пунктов Камышловского района Свердловской области.

А также в рамках патриотического воспитания подрастающего поколения, личным составом военной комендатуры была организована выставка вооружения и техники. Каждый желающий смог примерить на себя элементы бронезащиты и посидеть в кабине служебной машины.

Гостями мероприятия стали участники юнармейского движения и специальной военной операции, жители и гости региона, военнослужащие и члены их семей. Основная цель – организация досуга и патриотическое воспитание молодёжи

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