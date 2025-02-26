26.02.2025 (12:00)

С военнослужащими инженерного полка ЦВО проведена тренировка по РХБ разведке в Удмуртии

С военнослужащими инженерного полка Центрального военного округа проведена тренировка по радиационной химической и биологической разведке местности в Удмуртии.

Военнослужащие в ходе практических занятий развернули посты РХБ наблюдения и провели отбор проб воздуха и грунта, используя войсковые приборы химической разведки (ВПХР). Личный состав выполнил нормативы по надеванию противогазов и общевойсковых защитных костюмов, отработал действия по обозначению и преодолению зараженных участков местности. Также были отработаны нормативы по деактивации, дегазации и дезинфекции военной техники с помощью авторазливочных станций АРС-14КМ.

В практических действиях приняли участие более 20 военнослужащих и 2 единицы специальной военной техники.

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