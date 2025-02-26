26.02.2025 (12:32)

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию 26 февраля 2025 г.)

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Должик и Золочев Харьковской области.ВСУ потеряли более 30 военнослужащих, два танка, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, три артиллерийских орудия и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град».

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Моначиновка, Кондрашовка, Подвысокое, Копанки и Зеленый Гай Харьковской области.Потери противника составили более 200 военнослужащих, восемь автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Захист-АФ» и «Анклав», а также склад боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Серебрянка, Александрополь, Николаевка, Северск, Константиновка и Часов Яр Донецкой Народной Республики.Потери ВСУ составили до 185 военнослужащих, пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», автомобиль и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады специального назначения и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Миролюбовка, Зверево, Новая Полтавка, Котлино, Красноармейск, Новоалександровка и Песчаное, Успеновка Донецкой Народной Республики.Противник потерял свыше 325 военнослужащих, два танка, в том числе танк «Leopard» производства ФРГ, две боевые бронированные машины, включая бронеавтомобиль «MaxxPro» производства США, пикап и два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Бурлацкое Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области.Потери противника составили до 175 военнослужащих, боевая бронированная машина, автомобиль, четыре орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад и трех бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов, Степное, Понятовка, Днепровское Херсонской области, Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области.ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, семь автомобилей, артиллерийское орудие, станцию радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований Украины в 139 районах.Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, 19 реактивных снарядов системы залпового огня «Vampire» чешского производства и 185 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 656 самолетов, 283 вертолета, 44616 беспилотных летательных аппаратов, 597 зенитных ракетных комплексов, 21742 танка и других боевых бронированных машин, 1522 боевые машины реактивных систем залпового огня, 22042 орудия полевой артиллерии и минометов, 32121 единица специальной военной автомобильной техники.

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