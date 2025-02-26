26.02.2025 (11:30)

В Твери состоялся первый юнармейский бал, посвященный 80-летию Победы



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Твери состоялся первый юнармейский бал, посвященный 80-летию Победы

В Твери, в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, состоялся первый юнармейский бал. Мероприятие, объединившее более 400 юных патриотов города и области, прошло в историческом мультимедийном парке «Россия – моя история» и стало ярким событием в культурной жизни региона. Среди участников были юнармейцы, кадеты, суворовцы и воспитанники военно-патриотических клубов.

Юнармейцы продемонстрировали свои навыки в исторических бальных танцах, таких как вальс, полонез, полька и марш. Подготовка к балу велась на протяжении нескольких месяцев под руководством опытных хореографов и педагогов.

Почетным гостем мероприятия стал участник программы «Время Героев», начальник главного штаба Юнармии, Герой Российской Федерации Владислав Головин. Также на балу присутствовали представители Правительства Тверской области, родители юнармейцев и их наставники.

Владислав Головин, обращаясь к участникам бала, отметил: «Сегодняшний бал – это прекрасная возможность прикоснуться к истории, почувствовать себя частью великого поколения победителей. Важно помнить и чтить подвиг наших предков, чтобы не допустить повторения трагических событий прошлого. Вы – будущее России, и именно вам предстоит строить сильную и процветающую страну».

Представитель Правительства Тверской области отметил, что проведение юнармейского бала является важным шагом в воспитании патриотизма и уважения к истории страны у подрастающего поколения. Выражена надежда, что это мероприятие станет традиционным и будет способствовать сохранению памяти о героическом подвиге народа.

Юнармейский бал стал не только ярким культурным событием, но и площадкой для общения и обмена опытом между юными патриотами Тверской области.

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