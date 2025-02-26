26.02.2025 (10:30)
В Приамурье в авиационном соединении дальней авиации проведены занятий по РХБ защите
В авиационном соединении дальней авиации, дислоцированном в Амурской области, проведены занятий радиационной биологической и химической защиты (РХБЗ).
Личный состав соединения на практике отработал действия при объявлении сигнала условного РХБ заражения.
В ходе проверки выполнены действия по сигналу «радиационная опасность», нормативы по надеванию противогаза и общевойскового защитного комплекта в виде плаща (комбинезона).
Помимо этого, во время мероприятий была произведена проверка убежищ для личного состава в противорадиационном отношении.
Тренировки подобного рода в подчинённых воинских частях дальневосточного авиационного соединения проводятся регулярно согласно плану боевой подготовки.
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