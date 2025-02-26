26.02.2025 (17:00)

В Амурской области с подразделениями ВВО проведена тренировка РХБ защите

Военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Амурской области, провели комплексную тренировку по радиационной, химической и биологической (РХБ) защите.

По замыслу тренировки, на пункт управления объединения поступило донесение об условной ЧС техногенного характера. Расчетам РХБ защиты была поставлена задача: выявить очаг «заражения», оценить уровень угрозы и передать информацию об РХБ обстановке на пункт управления.

Помимо этого выполнялись практические действия расчетами РХБ разведки, с применением специальных разведывательных химических машин используя приборы дистанционного обнаружения аварийно-химических отравляющих веществ.

Особое внимание уделялось действиям дежурных смен управления повседневной деятельностью по организации информационного обмена о РХБ обстановке, что повысило оперативность принятия решений органами военного управления при условном РХБ заражении.

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