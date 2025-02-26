26.02.2025 (16:00)

Военнослужащие гвардейской общевойсковой армии ВВО совершенствуют тактику ведения боя в городских условиях в Приморском крае

На полигоне гвардейской общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) «Сергеевский» в Приморском крае военнослужащие, заключившие первый контракт с Министерством обороны Российской Федерации, совершенствуют действия по поражению групповых целей условного противника в городских условиях.

В рамках тренировок военнослужащие изучают характер обороны зданий, наиболее удобные подходы к позициям, наличие заграждений и укреплений, возможность использования альтернативных путей подхода.

В ходе занятия были отработаны элементы передвижения подразделений в условиях плотной городской застройки. Особое внимание было уделено быстрому преодолению открытых участков местности с использованием дымов.

Занятия с военнослужащими ВВО проходят под руководством опытных инструкторов и участников специальной военной операции (СВО).

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице