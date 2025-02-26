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26.02.2025 (15:00)

На Сахалине операторы БпЛА армейского корпуса ВВО учатся поражать боевую технику условного противника с помощью квадракоптера

На Сахалине операторы беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), учатся поражать боевую технику условного противника с помощью квадрокоптеров.

Занятия организованы  на полигоне «Троицкий», где инструкторы помогают бойцам освоить азы управления дронами.

Программа обучения операторов БпЛА проходит в три этапа. Сначала теоретические занятия, в которые входят основы аэродинамики, разновидности дронов, затем работа на симуляторах, после чего военнослужащие переходят к практическому управлению дронов на местности.

Помимо этого, на практике военнослужащие выполняют сброс с квадрокоптера учебной гранаты с высоты до 60 метров. Сброс производится по цели, которая имитирует люк боевой машины или окоп условного противника.

В ходе занятий военнослужащие получают основные знания и навыки, необходимые операторам БпЛА при выполнении боевых задач с учётом особенностей рельефа местности в местах проведения специальной военной операции.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Боевая подготовка
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