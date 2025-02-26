26.02.2025 (14:00)

В Забайкальском крае курсанты окружного учебного центра ВВО осваивают танки Т-72Б

Курсанты учебного центра подготовки младших специалистов танковых войск Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, в ходе полевых занятий приступили к освоению танков Т-72Б.

Так, на полигоне «Красный Яр» несколько десятков экипажей выполнили стрельбу «вкладным стволом», а также из крупнокалиберных зенитных пулеметов по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим танк, противотанковый гранатометный расчет и безоткатное артиллерийское орудие на дистанции до 2 тысяч метров. Стрельба «вкладным стволом» является важнейшим этапом подготовки наводчиков – операторов танков, а также позволяет экономить ресурс штатного вооружения боевых машин.

В свою очередь, на танкодроме полигона «Песчанка» механики-водители выполнили упражнения по вождению по пересеченной местности с преодолением естественных препятствий, а также противотанковых рвов и заграждений.

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