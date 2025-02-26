26.02.2025 (13:00)

В Забайкалье военнослужащие мотострелкового соединения ВВО учились уничтожать танки из РПГ-7В

В Забайкальском крае на одном из полигонов Восточного военного округа с военнослужащими гвардейского мотострелкового соединения общевойсковой армии ВВО состоялись боевые стрельбы из гранатометов РПГ-7В.

Военнослужащие учились поражать бронированную технику условного противника. Гранатометчики вели огонь из ручных противотанковых гранатометов по полноразмерным мишеням, имитирующим танки условного противника.

Также военнослужащие отработали учебные вопросы по скрытному перемещению на поле боя, занятию позиций для стрельбы с учетом маскировки, правильной изготовке для стрельбы из различных положений, разведке целей, их классификации и определению дальностей.

Занятия были организованы с учетом опыта проведения специальной военной операции.

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