26.02.2025 (11:00)

В Хабаровске Окружной Дом офицеров ВВО отметил 95-летний юбилей

В Хабаровске в Окружном Доме офицеров Восточного военного округа (ВВО) состоялось торжественное собрание, посвященное 95-летию со дня образования учреждения.

В зале присутствовали заместитель командующего войсками Восточного военного округа по военно-политической работе – начальник военно-политического управления, генерал-лейтенант Роман Греков, начальник Окружного Дома офицеров Айдарбек Сергазинов, а также ветераны учреждения.

На протяжении всего мероприятия сотрудников и ветеранов Дома офицеров приглашали для вручения почётных грамот, благодарственных писем и памятных подарков.

Торжественное мероприятие завершилось праздничным концертом Ансамбля песни и пляски Восточного военного округа и творческих коллективов Хабаровска.

Справочно:

Окружной дом офицеров был открыт 23 февраля 1930 года. Уже в те далекие годы на его сцене выступали известные творческие коллективы страны: Центральный театр Красной Армии, Московский камерный театр, Ленинградский государственный Новый театр. Для молодого в то время коллектива дома офицеров округа гастроли знаменитых творческих коллективов страны стали хорошей школой профессионального мастерства.

Творческому росту коллектива дома офицеров способствовало постоянное внимание со стороны видных государственных и военных деятелей. В разное время Окружной дом офицеров неоднократно посещали П.Постышев, С.Серышев, министр обороны СССР Маршал Советского Союза Д.Устинов, первый заместитель министра обороны Маршал Советского Союза И.Якубовский. Часто бывали в Доме офицеров в годы их службы на Дальнем Востоке и оказывали практическую помощь командующие войсками округа Маршалы Советского Союза Р.Малиновский, В.Петров, Д.Язов, генералы армии И.Третьяк, М.Моисеев, генерал-полковник В.Чечеватов, В.Новожилов и другие.

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