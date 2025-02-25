25.02.2025 (20:45)
В Амурском соединении дальней авиации проведены тренажи по особым случаям
В полках стратегических ракетоносцев Ту-95мс и сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22м3 дальней авиации дислоцированных в Амурской и Иркутской областях проведены практические тренажи по особым случаям.
Экипажами отработаны практические вводные при отказе двигателей и возникновении пожара на самолете, а также условное покидание воздушного судна.
Особое внимание было уделено отработке действий летного состава при возникновении обледенения различных частей самолета и действий авиационных экипажей при попадании в опасные погодные явления в осенне-зимнем периоде.
Мероприятия проведены со всем лётным составом под руководством командиров авиационных полков.
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