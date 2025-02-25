25.02.2025 (21:15)

В Ленинградской армии ВВС и ПВО военнослужащие испытывают тренажер по отражению беспилотных летательных аппаратов

В Ленинградском объединении ВВС и ПВО военнослужащие отдела боевой подготовки проводят испытания на тренажере стрелков мобильных огневых групп по отражению воздушного нападения беспилотных летательный аппаратов (БпЛА) противника на охраняемый объект.

Программное обеспечение написали курсанты и инженеры ВКА им. А.Ф. Можайского, а офицеры объединения смоделировали массогабаритный макет гладкоствольного ружья МР-155, вмонтировав в него контроллеры виртуальной реальности. В тренажере создан существующий аэродром объединения с наблюдательной вышкой, складом ГСМ, авиационной и наземной техникой. БпЛА появляются с разной периодичностью и в разных местах, тем самым приблизив обстановку к реальным условиям.

На этапе подготовки новых мобильных огневых групп тренажер прививает навыки безопасного обращения с оружием, внимательности, быстроте наведения на цель с правильно выбранным упреждением.

Планируется улучшение тренажеров с добавлением новых видов вооружения.

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