26.02.2025 (10:00)

Расчет гаубицы «Мста-Б» группировки войск «Днепр» уничтожил пункт управления БпЛА и живую силу ВСУ



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчет гаубицы «Мста-Б» группировки войск «Днепр» уничтожил пункт управления БпЛА и живую силу ВСУ

Артиллеристы из состава группировки войск «Днепр» ежедневно подавляют пункты управления БпЛА, уничтожают артиллерийские орудия, вооружение, военную технику и личный состав ВСУ.

По координатам, полученным от воздушной разведки, расчеты 152-мм орудий «Мста-Б» нанесли артиллерийский удар и уничтожили пункт управления БпЛА с личным составом, замаскировавшимся в оставленных жилых домах Херсона.

«Моя роль - навестись по координатам и попасть в цель. Вот последние цели были, попали в орудие вражеское и по БпЛА» - рассказал командир орудия с позывным «Дэйл».

В ходе выполнения боевых задач расчетами 152-мм гаубиц «Мста-Б» применяются осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, что позволяет нанести максимальное огневое поражение националистическим формированиям ВСУ на расстоянии до 25 км. Большим плюсом орудия «Мста-Б» является то, что оно может работать в любое время независимо от погодных условий.

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