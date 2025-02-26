26.02.2025 (09:30)
Расчеты FPV-дронов разведчиков-десантников 106 Тульской дивизии ВДВ уничтожают боевую технику ВСУ в приграничных районах Курской области
Подразделения БпЛА разведывательного батальона Тульского соединения ВДВ ежедневно уничтожают вооружение, военную технику и личный состав ВСУ ударными беспилотниками, управляемыми по оптоволоконным кабелям, в приграничных районах Курской области. Операторы беспилотных летательных аппаратов выявляют в лесопосадках замаскированные артиллерийские орудия, также уничтожают танки, пытающиеся атаковать наши позиции. Было обнаружено укрытие с личным составом украинских националистов - оборудованный в погребе на территории частного участка.
Расчет работает парой, первый номер подготавливает ударный дрон на оптоволокне к запуску, второй в это время производит разведку местности выявляя цели противника для удара.
После запуска дронов-камикадзе, второй номер корректирует полет дронов для точного наведения на цель.
Дроновод умело проходит в препятствия и наносит удары в самые уязвимые места, чтобы нанести максимальный урон вражеской техники ВСУ.
В ходе ударов дронов-камикадзе была уничтожена вся выявленная боевая техника и артиллерийские орудия ВСУ.