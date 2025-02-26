26.02.2025 (08:00)
Артиллеристы группировки войск «Центр» сорвали ротацию подразделений ВСУ на Красноармейском направлении зоны СВО
Военнослужащие расчета 130-миллиметровой пушки М-46 группировки войск «Центр» в ходе выполнения боевой задачи, уничтожили опорный пункт и пикап с личным составом во время ротации подразделений ВСУ на Красноармейском направлении специальной военной операции.
В ходе аэроразведки позиций противника оператором беспилотного летательного аппарата группировки войск «Центр» было обнаружено скопление личного состава и техники противника на опорном пункте. Получив разведданные с координатами целей, артиллеристы оперативно подготовили орудие к бою, навелись на цель и приступили к выполнению боевой задачи.
Расчет произвел серию залпов осколочно-фугасными снарядами, в результате которых уничтожили выявленные вражеские цели.
«После поступления команды к бою нужно быстро экипироваться, прибежать на точку, где находится орудие, размаскировать её, поднять ствол, навестись. Выровнять, скажем так, все уровни и после команды сделать выстрел. За три года мы уже все привыкли. На качества работы время суток и погодные условия не влияют. Есть специальные люди, которые занимаются всеми вычислениями. Они делают соответствующие поправки. И уже ссылаясь на эти поправки, мы корректируем огонь», – рассказал старший наводчик Дмитрий Силютин.
Контроль огневого поражения, корректировку огня и передачу координат местоположения украинских боевиков осуществлял расчёт БпЛА разведывательного подразделения группировки. После выполнения задачи военнослужащие оперативно замаскировали орудие и укрылись в блиндаже.
Артиллерийские подразделения группировки войск «Центр» выполняют огневые задачи по поражению артиллерийских батарей ВСУ, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, вооружения, объектов военной инфраструктуры и военной техники противника.