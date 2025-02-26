26.02.2025 (08:00)

Артиллеристы группировки войск «Центр» сорвали ротацию подразделений ВСУ на Красноармейском направлении зоны СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Артиллеристы группировки войск «Центр» сорвали ротацию подразделений ВСУ на Красноармейском направлении зоны СВО

Военнослужащие расчета 130-миллиметровой пушки М-46 группировки войск «Центр» в ходе выполнения боевой задачи, уничтожили опорный пункт и пикап с личным составом во время ротации подразделений ВСУ на Красноармейском направлении специальной военной операции.

В ходе аэроразведки позиций противника оператором беспилотного летательного аппарата группировки войск «Центр» было обнаружено скопление личного состава и техники противника на опорном пункте. Получив разведданные с координатами целей, артиллеристы оперативно подготовили орудие к бою, навелись на цель и приступили к выполнению боевой задачи.

Расчет произвел серию залпов осколочно-фугасными снарядами, в результате которых уничтожили выявленные вражеские цели.

«После поступления команды к бою нужно быстро экипироваться, прибежать на точку, где находится орудие, размаскировать её, поднять ствол, навестись. Выровнять, скажем так, все уровни и после команды сделать выстрел. За три года мы уже все привыкли. На качества работы время суток и погодные условия не влияют. Есть специальные люди, которые занимаются всеми вычислениями. Они делают соответствующие поправки. И уже ссылаясь на эти поправки, мы корректируем огонь», – рассказал старший наводчик Дмитрий Силютин.

Контроль огневого поражения, корректировку огня и передачу координат местоположения украинских боевиков осуществлял расчёт БпЛА разведывательного подразделения группировки. После выполнения задачи военнослужащие оперативно замаскировали орудие и укрылись в блиндаже.

Артиллерийские подразделения группировки войск «Центр» выполняют огневые задачи по поражению артиллерийских батарей ВСУ, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, вооружения, объектов военной инфраструктуры и военной техники противника.

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