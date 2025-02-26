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26.02.2025 (08:00)

Артиллеристы группировки войск «Центр» сорвали ротацию подразделений ВСУ на Красноармейском направлении зоны СВО

Военнослужащие расчета 130-миллиметровой пушки М-46 группировки войск «Центр» в ходе выполнения боевой задачи, уничтожили опорный пункт и пикап с личным составом во время ротации подразделений ВСУ на Красноармейском направлении специальной военной операции.

В ходе аэроразведки позиций противника оператором беспилотного летательного аппарата группировки войск «Центр» было обнаружено скопление личного состава и техники противника на опорном пункте. Получив разведданные с координатами целей, артиллеристы оперативно подготовили орудие к бою, навелись на цель и приступили к выполнению боевой задачи.

Расчет произвел серию залпов осколочно-фугасными снарядами, в результате которых уничтожили выявленные вражеские цели.

«После поступления команды к бою нужно быстро экипироваться, прибежать на точку, где находится орудие, размаскировать её, поднять ствол, навестись. Выровнять, скажем так, все уровни и после команды сделать выстрел. За три года мы уже все привыкли. На качества работы время суток и погодные условия не влияют. Есть специальные люди, которые занимаются всеми вычислениями. Они делают соответствующие поправки. И уже ссылаясь на эти поправки, мы корректируем огонь», – рассказал старший наводчик Дмитрий Силютин.

Контроль огневого поражения, корректировку огня и передачу координат местоположения украинских боевиков осуществлял расчёт БпЛА разведывательного подразделения группировки. После выполнения задачи военнослужащие оперативно замаскировали орудие и укрылись в блиндаже.

Артиллерийские подразделения группировки войск «Центр» выполняют огневые задачи по поражению артиллерийских батарей ВСУ, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, вооружения, объектов военной инфраструктуры и военной техники противника.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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