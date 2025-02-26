26.02.2025 (07:30)
Расчет ЗРК «Бук-М1-2» Южной группировки войск уничтожил беспилотный летательный аппарат ВСУ производства ФРГ «Vector»
В ходе специальной военной операции расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук - М1-2» Южной группировки войск продолжают обеспечивать защиту подразделений Вооружённых Сил Российской Федерации от средств воздушного нападения противника.
Этот высокомобильный комплекс предназначен для поражения боевых самолётов, вертолётов, крылатых ракет, управляемых авиабомб и других аэродинамических летательных объектов, а также для борьбы с тактическими баллистическими, авиационными ракетами.
Пусковая установка ЗРК «Бук-М1-2» выезжает на огневую позицию, останавливается и сразу переходит в боевую готовность. С командного пункта приходит приказ уничтожить воздушную цель – беспилотный летательный аппарат противника.
Как правило, на поражение одной цели расходуется одна ракета. В этот раз расчет ЗРК поразил украинский БпЛА производства ФРГ «Vector». Объект был обнаружен и сбит на безопасном для наших войск удалении.