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26.02.2025 (07:30)

Расчет ЗРК «Бук-М1-2» Южной группировки войск уничтожил беспилотный летательный аппарат ВСУ производства ФРГ «Vector»

В ходе специальной военной операции расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук - М1-2» Южной группировки войск продолжают обеспечивать защиту подразделений Вооружённых Сил Российской Федерации от средств воздушного нападения противника.

Этот высокомобильный комплекс предназначен для поражения боевых самолётов, вертолётов, крылатых ракет, управляемых авиабомб и других аэродинамических летательных объектов, а также для борьбы с тактическими баллистическими, авиационными ракетами.

Пусковая установка ЗРК «Бук-М1-2» выезжает на огневую позицию, останавливается и сразу переходит в боевую готовность. С командного пункта приходит приказ уничтожить воздушную цель – беспилотный летательный аппарат противника.

Как правило, на поражение одной цели расходуется одна ракета. В этот раз расчет ЗРК поразил украинский БпЛА производства ФРГ «Vector». Объект был обнаружен и сбит на безопасном для наших войск удалении.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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