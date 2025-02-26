26.02.2025 (07:30)

Расчет ЗРК «Бук-М1-2» Южной группировки войск уничтожил беспилотный летательный аппарат ВСУ производства ФРГ «Vector»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчет ЗРК «Бук-М1-2» Южной группировки войск уничтожил беспилотный летательный аппарат ВСУ производства ФРГ «Vector»

В ходе специальной военной операции расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук - М1-2» Южной группировки войск продолжают обеспечивать защиту подразделений Вооружённых Сил Российской Федерации от средств воздушного нападения противника.

Этот высокомобильный комплекс предназначен для поражения боевых самолётов, вертолётов, крылатых ракет, управляемых авиабомб и других аэродинамических летательных объектов, а также для борьбы с тактическими баллистическими, авиационными ракетами.

Пусковая установка ЗРК «Бук-М1-2» выезжает на огневую позицию, останавливается и сразу переходит в боевую готовность. С командного пункта приходит приказ уничтожить воздушную цель – беспилотный летательный аппарат противника.

Как правило, на поражение одной цели расходуется одна ракета. В этот раз расчет ЗРК поразил украинский БпЛА производства ФРГ «Vector». Объект был обнаружен и сбит на безопасном для наших войск удалении.

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