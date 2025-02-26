26.02.2025 (07:00)
Снайперы группировки войск «Восток» поддержали прицельным огнём штурмовые группы в ходе захвата опорного пункта ВСУ
Получив задачу, снайперская пара скрытно выдвинулась в район выполнения боевой задачи. Прибыв на место, военнослужащие определили вероятные подходы к опорному пункту и количество личного состава.
Дождавшись начало штурма, снайперы из винтовок подавили огневые точки и пулеметный расчет противника, тем самым обеспечив подход наших штурмовиков.
Кроме этого, военнослужащие метким огнём уничтожили резерв противника, который выдвигался на подкрепление. Завершив выполнять поставленную боевую задачу, военнослужащие скрытно выдвинулась к точке эвакуации.
Выполнение специальных задач в бою требует от снайпера высокую физическую выносливость, умение хорошо ориентироваться на местности и быстро принимать решение, а также владеть способами маскировки.
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