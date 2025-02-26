Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

26.02.2025 (07:00)

Снайперы группировки войск «Восток» поддержали прицельным огнём штурмовые группы в ходе захвата опорного пункта ВСУ

Получив задачу, снайперская пара скрытно выдвинулась в район выполнения боевой задачи. Прибыв на место, военнослужащие определили вероятные подходы к опорному пункту и количество личного состава.

Дождавшись начало штурма, снайперы из винтовок подавили огневые точки и пулеметный расчет противника, тем самым обеспечив подход наших штурмовиков.

Кроме этого, военнослужащие метким огнём уничтожили резерв противника, который выдвигался на подкрепление. Завершив выполнять поставленную боевую задачу, военнослужащие скрытно выдвинулась к точке эвакуации.

Выполнение специальных задач в бою требует от снайпера высокую физическую выносливость, умение хорошо ориентироваться на местности и быстро принимать решение, а также владеть способами маскировки.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false