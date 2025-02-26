26.02.2025 (07:00)

Снайперы группировки войск «Восток» поддержали прицельным огнём штурмовые группы в ходе захвата опорного пункта ВСУ



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Снайперы группировки войск «Восток» поддержали прицельным огнём штурмовые группы в ходе захвата опорного пункта ВСУ

Получив задачу, снайперская пара скрытно выдвинулась в район выполнения боевой задачи. Прибыв на место, военнослужащие определили вероятные подходы к опорному пункту и количество личного состава.

Дождавшись начало штурма, снайперы из винтовок подавили огневые точки и пулеметный расчет противника, тем самым обеспечив подход наших штурмовиков.

Кроме этого, военнослужащие метким огнём уничтожили резерв противника, который выдвигался на подкрепление. Завершив выполнять поставленную боевую задачу, военнослужащие скрытно выдвинулась к точке эвакуации.

Выполнение специальных задач в бою требует от снайпера высокую физическую выносливость, умение хорошо ориентироваться на местности и быстро принимать решение, а также владеть способами маскировки.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице