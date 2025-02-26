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26.02.2025 (06:30)

В ЛНР военные специалисты службы горючего группировки войск «Запад» развернули широкую сеть мобильных пунктов заправки боевой техники ГСМ

Тыловые подразделения группировки войск «Запад» в ходе проведения специальной военной операции в полевых условиях продолжают вести непрерывную работу по материально-техническому обеспечению (МТО) войск.

Работа подразделений материально-технического обеспечения как кровеносная система обеспечивает российских военнослужащих на передовой всем необходимым. Тыловики днем и ночью доставляют к линии соприкосновения боеприпасы, горюче-смазочные материалы, продукты питания и питьевую воду.

Военные специалисты службы ГСМ мотострелкового полка 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» продолжают выполнять специальные задачи, по обеспечению разного типа техники горючим в передовых районах в зоне проведения спецоперации в Луганской Народной Республике.

В ходе тылового обеспечения деятельности войск военнослужащие развернули широкую сеть мобильных пунктов заправки, баз хранения и перекачки всех видов топлива для дизельных и бензиновых транспортных средств, боевых и бронированных машин.

При заправке техники в зоне проведения СВО особое внимание уделяется скрытности. Техника службы горючего тщательно маскируется как с помощью штатных средств, так и с использованием естественных укрытий.

Учитывая большое количество беспилотников противника, как разведывательных, так и ударных, особую роль играет контроль неба. Во время заправки ведется постоянное наблюдение с использованием технических средств, противодроновых ружей, переносных комплексов РЭБ и стрелкового оружия, находящихся на вооружении у расчетов постов воздушного наблюдения.

Для повышения защищённости личного состава и автомобильных средств заправки и транспортирования горючего в войсках осуществляется дополнительное бронирование машин, наносится маскирующая окраска.

Водители по завершении заправки боевой техники оперативно сворачивают рукава топливозаправщиков, и машины спешно покидают позиции.

Каждый раз, когда танкисты, артиллеристы, водители грузовиков и санитарных машин вовремя получают горючее для своих машин, жмут руку и говорят: «Спасибо».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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