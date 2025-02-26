26.02.2025 (06:30)

В ЛНР военные специалисты службы горючего группировки войск «Запад» развернули широкую сеть мобильных пунктов заправки боевой техники ГСМ



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В ЛНР военные специалисты службы горючего группировки войск «Запад» развернули широкую сеть мобильных пунктов заправки боевой техники ГСМ

Тыловые подразделения группировки войск «Запад» в ходе проведения специальной военной операции в полевых условиях продолжают вести непрерывную работу по материально-техническому обеспечению (МТО) войск.

Работа подразделений материально-технического обеспечения как кровеносная система обеспечивает российских военнослужащих на передовой всем необходимым. Тыловики днем и ночью доставляют к линии соприкосновения боеприпасы, горюче-смазочные материалы, продукты питания и питьевую воду.

Военные специалисты службы ГСМ мотострелкового полка 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» продолжают выполнять специальные задачи, по обеспечению разного типа техники горючим в передовых районах в зоне проведения спецоперации в Луганской Народной Республике.

В ходе тылового обеспечения деятельности войск военнослужащие развернули широкую сеть мобильных пунктов заправки, баз хранения и перекачки всех видов топлива для дизельных и бензиновых транспортных средств, боевых и бронированных машин.

При заправке техники в зоне проведения СВО особое внимание уделяется скрытности. Техника службы горючего тщательно маскируется как с помощью штатных средств, так и с использованием естественных укрытий.

Учитывая большое количество беспилотников противника, как разведывательных, так и ударных, особую роль играет контроль неба. Во время заправки ведется постоянное наблюдение с использованием технических средств, противодроновых ружей, переносных комплексов РЭБ и стрелкового оружия, находящихся на вооружении у расчетов постов воздушного наблюдения.

Для повышения защищённости личного состава и автомобильных средств заправки и транспортирования горючего в войсках осуществляется дополнительное бронирование машин, наносится маскирующая окраска.

Водители по завершении заправки боевой техники оперативно сворачивают рукава топливозаправщиков, и машины спешно покидают позиции.

Каждый раз, когда танкисты, артиллеристы, водители грузовиков и санитарных машин вовремя получают горючее для своих машин, жмут руку и говорят: «Спасибо».

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