26.02.2025 (06:30)
В ЛНР военные специалисты службы горючего группировки войск «Запад» развернули широкую сеть мобильных пунктов заправки боевой техники ГСМ
Тыловые подразделения группировки войск «Запад» в ходе проведения специальной военной операции в полевых условиях продолжают вести непрерывную работу по материально-техническому обеспечению (МТО) войск.
Работа подразделений материально-технического обеспечения как кровеносная система обеспечивает российских военнослужащих на передовой всем необходимым. Тыловики днем и ночью доставляют к линии соприкосновения боеприпасы, горюче-смазочные материалы, продукты питания и питьевую воду.
Военные специалисты службы ГСМ мотострелкового полка 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» продолжают выполнять специальные задачи, по обеспечению разного типа техники горючим в передовых районах в зоне проведения спецоперации в Луганской Народной Республике.
В ходе тылового обеспечения деятельности войск военнослужащие развернули широкую сеть мобильных пунктов заправки, баз хранения и перекачки всех видов топлива для дизельных и бензиновых транспортных средств, боевых и бронированных машин.
При заправке техники в зоне проведения СВО особое внимание уделяется скрытности. Техника службы горючего тщательно маскируется как с помощью штатных средств, так и с использованием естественных укрытий.
Учитывая большое количество беспилотников противника, как разведывательных, так и ударных, особую роль играет контроль неба. Во время заправки ведется постоянное наблюдение с использованием технических средств, противодроновых ружей, переносных комплексов РЭБ и стрелкового оружия, находящихся на вооружении у расчетов постов воздушного наблюдения.
Для повышения защищённости личного состава и автомобильных средств заправки и транспортирования горючего в войсках осуществляется дополнительное бронирование машин, наносится маскирующая окраска.
Водители по завершении заправки боевой техники оперативно сворачивают рукава топливозаправщиков, и машины спешно покидают позиции.
Каждый раз, когда танкисты, артиллеристы, водители грузовиков и санитарных машин вовремя получают горючее для своих машин, жмут руку и говорят: «Спасибо».