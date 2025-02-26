26.02.2025 (06:00)

Расчеты РСЗО «Ураган» группировки войск «Запад» уничтожили пункт временной дислокации, скопление бронетехники и живой силы ВСУ



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчеты РСЗО «Ураган» группировки войск «Запад» уничтожили пункт временной дислокации, скопление бронетехники и живой силы ВСУ

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» артиллерийской бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» выполняют огневые задачи по поражению артиллерийских батарей, бронетехники мотопехотных и танковых подразделений противника в местах сосредоточения и на марше, разрушению пунктов управления, опорных пунктов, узлов связи, складов боеприпасов и ГСМ, а также других целей в зоне проведения специальной военной операции.

Расчёты РСЗО в полной боевой готовности на дежурстве находится круглосуточно. Новая задача может поступить в любой момент. И, как только звучит команда, расчеты «Ураганов» выезжают из укрытий и оперативно готовят боевые машины к ведению огня.

В этот раз расчеты РСЗО «Ураган» при выполнении огневых задач уничтожили боевую машину РСЗО, пункт временной дислокации, скопление бронетехники и живой силы ВСУ в зоне проведения СВО.

Получив координаты целей, артиллеристы выдвинулись в район боевого применения. Заняв огневые позиции, военнослужащие произвели развёртывание боевых машин и навели их на цели, после чего выполнили залп 220 мм реактивными снарядами на дистанцию более 25 километров. В результате боевой работы все выявленные цели были уничтожены.

В результате поражения вскрытых целей противник понес потери в бронетехнике и живой силе.

Корректировка артиллерийского огня и фиксирование уничтожения целей производилась с помощью расчетов БпЛА, которые в режиме реального времени передавали результаты огневого поражения на командный пункт артиллерии.

После проведения боевой стрельбы расчеты «Ураганов» совершили смену огневых позиций на запасные, для исключения нанесения ответного огня со стороны противника.

В ходе выполнения боевых задач артиллеристами применяются осколочно-фугасные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным укреплениям и бронетехники противника.

Высокая дальность и большая площадь поражения «Ураганов» дают возможность с их помощью вести эффективную контрбатарейную борьбу и атаковать тыловые позиции противника, нарушая пути снабжения украинских боевиков.

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