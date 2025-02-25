25.02.2025 (21:45)

Минометчики на занятиях в Сибири применили тактику длительного огневого воздействия на условного противника

На полигоне «Юргинский» военнослужащие минометных расчетов мотострелкового соединения Центрального военного округа, дислоцированного в Кемеровской области, в ходе планового занятия по боевой подготовке отработали тактику длительного огневого воздействия на позиции условного противника.

В рамках занятия военнослужащие поразили как отдельно наблюдаемые цели, так и отдельные участки боевого порядка условного противника. Скорость чередовалась с короткими огневыми налетами, которые продолжались в течение нескольких минут. Данный метод применяется для морального и физического изнурения противника. Корректировку ведения огня и контроль поражения целей осуществляли расчеты беспилотных летательных аппаратов.

122-мм возимый миномёт 2С12 «Сани» предназначен для поражения живой силы противника, расположенной открыто или в укрытиях, а также огневых средств, командно-наблюдательных пунктов, вооружения и военной техники.

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