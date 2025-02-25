25.02.2025 (22:15)

Военнослужащие провели экскурсию по музею военной полиции ЦВО для кадет из Верхней Пышмы

Военнослужащие военной комендатуры города Верхняя Пышма провели экскурсию по музею военной полиции Центрального военного округа (ЦВО) для воспитанников кадетского класса механико-технологического техникума «Юность». Мероприятие прошло в рамках организации работы по патриотическому воспитанию допризывной и призывной молодёжи.

В ходе экскурсии военные полицейские рассказали об истории подразделения и особенностях прохождения военной службы. При ознакомлении с экспозициями кадеты смогли узнать о том, как в разные годы в отечественной армии формировались подразделения по охране правопорядка и воинской дисциплины, об отличившихся в ходе выполнения воинского долга военнослужащих начиная с Великой Отечественной войны (ВОВ) и заканчивая участием в специальной военной операции (СВО).

Кроме того, посетителям были продемонстрированы специальные средства, стоящие на вооружении военных полицейских, экипировка и элементы бронезащиты. Желающие, под руководством опытных военнослужащих, смогли примерить на себя бронезащиту, а также выполнить разборку-сборку учебного автомата Калашникова и снаряжение-разряжение магазина.

На протяжении всего мероприятия ребята смогли задать все возникшие вопросы, а также узнали о том, как поступить на военную службу и получить соответствующие образование. Главная цель мероприятия – это патриотическое воспитание, профориентация и популяризация военной службы у допризывной и призывной молодёжи.

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