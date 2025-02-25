25.02.2025 (22:45)

Школьники Красноярского края пополнили ряды «Юнармии»

Ученики общеобразовательных учреждений Балахтинского района Красноярского края пополнили ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

В торжественной обстановке новобранцы поклялись следовать традициям доблести, отваги и товарищества, следовать уставу юнармейского движения, быть патриотами и достойными гражданами своего Отечества, а также чтить историю своей Родины. Со словами напутствия к школьникам обратился военный комиссар Балахтинского района Евгений Замура. Он пожелал юным патриотам стремиться к высоким достижениям в учёбе и спорте и вести здоровый образ жизни, а также вручил новобранцам личные книжки юнармейца и юнармейские значки.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке Президента Российской Федерации. Движение имеет свои отделения во всех регионах страны. В Центральном военном округе для них шефскую помощь оказывают все воинские части и соединения.

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